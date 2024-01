Il Comune di Latina ha pubblicato l'avviso di manifestazione d'intesse per la riqualificazione e la gestione del Tennis club Latina. A partire da oggi, per trenta giorni, sarà possibile inviare la candidatura all'ufficio Patrimonio per partecipare alla successiva procedura negoziata.

Il soggetto affidatario dovrà provvedere a interventi di adeguamento strutturale e normativo dell'impianto e versare al Comune una canone annuo di 5.700 euro.

"Con l'affidamento del Tennis club Latina – ha affermato il sindaco Matilde Celentano - andiamo a riqualificare l'unico impianto sportivo nel nucleo di fondazione della città. La ristrutturazione dei campi e le opere del Pnrr di restyling del Parco Falcone e Borsellino daranno alla città nuovi spazi fruibili da tutti, bambini, giovani e anziani".

"L'avviso – ha aggiunto l'assessore allo Sport Andrea Chiarato - di manifestazione di interesse, pubblicato oggi, è frutto della delibera di indirizzo della giunta Celentano, numero 63 del 31 agosto 2023, che ha fissato l'uso dei campi esclusivamente per il tennis. Stiamo stati lungimiranti. Con la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open, il movimento tennistico italiano sta vivendo uno dei suoi momenti migliori ed è destinato a crescere nei prossimi anni. Con questa scelta diamo la possibilità a tante ragazze e ragazzi di praticare questa disciplina".