Lutto nelle comunità di Cisterna e Viterbo per la scomparsa di Suor Flora De Guglielmo, tragicamente deceduta a seguito di un incidente stradale accaduto venerdì scorso in via Merulana a Roma. La 75enne è stata investita da una Ford Kuga guidata da un 35enne filippino mentre attraversava la strada. Dopo essere stata ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni, è purtroppo scomparsa domenica sera. Le due comunità di Cisterna e Viterbo sono profondamente scossa dalla perdita di Suor Flora, una figura amata e stimata, attiva nell'istruzione e nell'assistenza. Per oltre quarant'anni ha insegnato presso l'Istituto Merlini, mentre negli ultimi due anni viveva nel comune pontino, prestando servizio nella scuola Maria De Mattias.

In queste ore il sindaco Valentino Mantini ha voluto ricordare così Suor Flora: «La nostra comunità è rimasta sconvolta dalla tragica notizia della scomparsa di Suor Flora De Guglielmo. Siamo profondamente addolorati. La conoscevo approfonditamente e in tante occasioni ho avuto modo di parlare e confrontarmi con lei. È stata un sostegno prezioso per le tante bambine e bambini della scuola Maria De Mattias, una madre attenta, presente e sensibile, sempre dedita all'ascolto, e anche per i genitori e le famiglie degli studenti. Alle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo della nostra comunità va l'abbraccio e la vicinanza dell'intera Amministrazione Comunale».