Nel corso della notte del 28 gennaio, a Sezze, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà, un cittadino albanese classse 72, per guida in stato di ebbrezza.

Lo stesso mentre era alla guida della propria autovettura, andava a collidere contro il muro di una recenzione di un'abitazione. Il 52enne, per le gravi lesioni riportate, veniva trasportato presso il nosocomio Santa Maria Goretti di Latina ove veniva ricoverato in prognosi riservata. I militari occorsi, appuravano che il soggetto era alla guida del proprio mezzo in stato di ebrezza alcoolica con un tasso pari a 1,6 MG e pertanto procedevano al sequestro del mezzo.