Disagi sulla via Pontina da qualche minuto a causa della presenza sulla carreggiata diretta verso Roma, di due vetture coinvolte in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Jaguar impegnato in una manovra di sorpasso ha tamponato l'utilitaria che lo precedeva. La presenza delle due auto, una sulla corsia di marcia, l'altra su quella di sorpasso sta creando pesanti ripercussioni ai veicoli diretti verso nord tra le uscite di viale Europa e via Mascagnia.