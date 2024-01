Nel corso della giornata del 27 gennaio, ad Aprilia, i Carabinieri del Norm Sezione Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi e porto di oggetti atti a offendere, 2 cittadini italiani rispettivamente classe 68 e classe 91, poiché a seguito di una perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di 3 coltelli di genere proibito di cui uno con lama da 8 cm e manico da 8 cm; uno con lama da 8 cm e manico da 10 cm; uno con lama da 7 cm e manico da 8 cm.

Le armi in questione sono state repertate e poste sotto sequestro.