Maxi sequestro preventivo per l'imprenditore ed ex politico di Cisterna, Domenico Capitani, cui la Procura di Latina contesta i reati di bancarotta e autoriciclaggio in concorso, e a vario titolo, con una sua collaboratrice e il liquidatore della società Gesteel, fallita a ottobre del 2021. Fu proprio il crac della Gesteel, un'impresa che si occupava di gestione e riscossione di tributi locali, a far scattare i primi accertamenti della Guardia di Finanza di Cisterna e la successiva informativa al sostituto procuratore Giuseppe Miliano che a maggio 2023 aveva chiesto al gip Pierpaolo Bortone di applicare gli arresti domiciliari a tutti e tre gli indagati, nonché il sequestro come misura cautelare reale di conti e beni mobili per oltre un milione di euro.

La misura restrittiva della libertà non è stata ritenuta necessaria dal giudice delle indagini preliminari che, invece, ha messo in sicurezza col sequestro le somme che si ritiene abbiano integrato l'autoriciclaggio, pari ad un totale di 691mila euro ora sotto sequestro preventivo sui conti tenuti presso diverse banche del circondario. Nello specifico Capitani e la sua collaboratrice, che risultava amministratore unico della Gesteel, sono accusati di aver distratto «676mila euro alla Gesteel Gestione Entrate Enti Locali mediante finanziamento di pari importo a favore della società Value Plus srl (società riferibile a Domenico Capitani), importo mai restituito».