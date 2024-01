La discussione animata per un'auto lasciata in sosta vietata davanti a un passo carrabile, poi lo scambio di insulti, anche a sfondo razzista, e le botte, più da una parte che dall'altra. È stato necessario l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Latina, con più pattuglie, per riportare la calma ieri sera in viale Carturan, nei pressi della rotatoria della Madonnina, dove i soccorritori del pronto intervento sanitario hanno assicurato le cure ai due protagonisti della vicenda, trasportandone uno presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti medici del caso, comunque in condizioni non gravi.

Nessuna denuncia per ora, la vicenda avrà un seguito solo nel caso in cui le persone coinvolte dovessero decidere di formalizzare una querela. I due sono stati comunque identificati dai militari dell'Arma, che hanno acquisito le testimonianze del caso.



L'episodio si è consumato nella prima serata di ieri, quando un condomino di un palazzo di viale Carturan, tornando a casa, ha trovato il cancello d'ingresso al parcheggio interno bloccato da un'auto lasciata in sosta vietata, proprio in prossimità del passo carrabile. Era la vettura di un ristoratore che gestisce un locale poco lontano: quando l'altro ha protestato, quest'ultimo si è scagliato contro di lui.