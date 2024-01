Inizierà il 16 febbraio davanti al giudice del Tribunale di Latina il processo nei confronti dell'uomo di 45 anni di Latina, accusato di tentato omicidio in piazza Moro. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno del 2023, aveva aggredito una coppia di Latina sotto la minaccia di un coltello. Nel corso di un incidente probatorio richiesto dalla Procura per cristallizzare una prova da portare al dibattimento, è emerso che era incapace di intendere e di volere al momento del fatto.

E' la conclusione a cui era arrivato il medico legale Lorenzo Maria Contini, nominato dal gip. L'imputato è difeso dall'avvocato Oliviero Sezzi e ha chiesto un rito alternativo come il giudizio abbreviato (un rito previsto dal codice che prevede la riduzione di un terzo della pena). Dalla conclusione a cui è arrivato il medico legale è emerso che soffre di un disturbo psichico. L'uomo aveva aggredito un uomo e una donna. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto responsabile aveva aggredito a parole e in un secondo momento fisicamente la donna e il compagno di lei, intervenuto per scongiurare il peggio e soccorrere la donna.