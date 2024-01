E' evaso dagli arresti domiciliari nel quartiere Nicolosi dove era detenuto per una inchiesta sulla droga. E' evaso per un motivo: perseguitare la sua ex. Anche quando la parte offesa è andata in Questura a Latina per presentare una denuncia, lui ha iniziato a chiamarla ripetutamente al telefono. Era un continuo. E' questa l'ennesima storia di violenza nei confronti di una donna che ha portato all'arresto di un cittadino straniero di origine tunisina di 40 anni. E' accusato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata con cui la relazione sentimentale era finita. Si erano conosciuti tramite alcuni amici in comune e a quanto pare l'indagato non ha accettato la fine della rapporto e l'altro giorno la situazione è degenerata.



Era agitato e ha inviato alla donna ripetuti messaggi pronunciando anche frasi senza senso. «E' mia moglie davanti a Dio ed è per questo che sono geloso», ha detto. Il cittadino straniero è stato arrestato dagli agenti della Polizia nell'ambito di un mirato servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati. L'uomo voleva riallacciare i rapporti con la sua ex e si era presentato sotto la sua abitazione ingenerando nella parte offesa un forte e perdurante stato di ansia e agitazione al punto da dover cambiare anche le sue abitudini di vita.