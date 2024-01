Ladri in azione ieri pomeriggio in centro a Latina. I soliti ignoti hanno colpito in una abitazione in via Isonzo, a poca distanza da via Polusca. In base ai primi riscontri, approfittando dei ponteggi per dei lavori di ristrutturazione in un palazzo, la banda ha forzato una finestra di un appartamento dove in quel momento non c'era il proprietario che si trovava al lavoro. Una volta all'interno i ladri hanno messo a soqquadro le stanze nel tentativo di prendere oggetti preziosi.

Tentativo che si è rivelato vano. In base a quanto è emerso, una volta all'interno dell'appartamento, i ladri hanno messo una sedia davanti alla porta di ingresso per capire se rientrasse il proprietario ed è quello che è successo poco prima delle 19. Subito è scattato l'allarme al numero di emergenza e sul luogo della segnalazione sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante impegnati nei servizi di controllo del territorio.