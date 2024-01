Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi in via Monti, nel centro di Latina, per un incendio divampato in un balcone al secondo piano di un condominio residenziale. Per cause ancora da accertare, le fiamme sono divampate nel terrazzo, senza interessare l'interno dell'appartamento, in fase di ristrutturazione. All'interno quindi non c'erano persone, ma a causa del fumo che ha invaso i piani superiori è stato evacuato tutto il condominio. A scongiurare il peggio è stato l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco con una squadra del pronto intervento e l'autoscala. Sono stati gli agenti della Polizia Locale a intervenire per chiudere la strada è attivare le procedure di evacuazione dello stabile. Sul posto anche un'ambulanza del pronto intervento sanitario, ma nessuno dei condomini ha richiesto le cure del caso.