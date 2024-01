Due cani di grossa taglia hanno ucciso un gatto nei giorni scorsi nella zona di Santa Fecitola, alle porte di Latina. E' successo in una proprietà privata e il gatto che ha sei anni e si chiamava Biro, è stato azzannato davanti agli occhi dei proprietari, tra cui una minore, rimasta sotto choc per quello che è accaduto.

Del caso sono stati avvisati i Carabinieri della Stazione di Fogliano della Forestale che sono intervenuti per ricostruire i fatti. I due animali, in base a quanto ricostruito dal proprietario del gatto, erano senza guinzaglio ed erano due pitbull.

«Sono entrati nella nostra proprietà», ha raccontato il padrone del gatto. «Mia figlia era in finestra e ha visto tutto ed è rimasta impressionata hanno azzannato il nostro micio, sul viso e al collo e poi è morto».