Incidente stradale è accaduto questa mattina sulla Pontina nel territorio di Aprilia. Ad entrare in collisione più veicoli che procedevano in direzione Roma. L'impatto è avvenuto all'altezza dello svincolo della Nettunense. Sul posto la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica. Al momento si registrano lunghe code in direzione della Capitale e anche rallentamenti nella corsia opposta. Traffico in tilt anche sulle strade per il centro di Aprilia. In via Carroceto si procede a passo d'uomo.

Seguiranno aggiornamenti