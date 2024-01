Si sono concluse con una drammatica scoperta le ricerche di una donna che viveva, in condizioni di assoluto degrado, in un appartamento popolare del Lotto 47, uno dei palazzoni di viale Nervi, tra i quartieri Q4 e q5. Della donna, un'accumulatrice seriale che aveva riempito casa e le cantine condominiali di materiali e rifiuti di ogni genere, non si aveva notizia da qualche giorno e le forze di polizia erano impegnate nelle ricerche temendo che le fosse successo qualcosa. Fino alla serata di martedì 30 gennaio, quando i poliziotti della Squadra Volante hanno fatto irruzione nella sua abitazione con l'aiuto dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto creare un varco tra le cataste di rifiuti in casa per trovare il corpo esanime dell'inquilina. La donna infatti è stata trovata senza vita, in un avanzato stato di decomposizione agevolato anche dal degrado dell'alloggio: il suo volto non era più riconoscibile ed è stato necessario l'intervento della Polizia scientifica per le procedure di identificazione attraverso le impronte digitali.

Le condizioni in cui viveva la donna erano state anche oggetto di diversi esposti da parte degli altri condomini, costretti a sopportare gli effetti di quel degrado, come sporcizia, odori nauseabondi e l'occupazione delle cantine al piano interrato. Proprio di recente la Polizia Locale del Comune di Latina aveva compiuto una serie di approfondimenti finiti al vaglio sia dei servizi sociali che del giudice tutelare del Tribunale di Latina per le iniziative del caso.