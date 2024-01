Passeggiata in spiaggia da dimenticare per due ventenni di Latina, che si sono ritrovate ad assistere all'impietosa scena di un maniaco che si masturbava davanti a loro. È successo nel primo pomeriggio di martedì 30 gennaio all'altezza di una discesa a mare nei pressi di Capoportiere, dove le due ragazze stavano passeggiando, approfittando della giornata di sole. Proprio all'altezza della scaletta dove si trovavano le giovani donne, un uomo sui cinquant'anni si abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi, fino a denudarsi completamente. A quel punto, dopo avere documentato l'accaduto con lo smartphone, le due ventenni hanno raccolto gli effetti personali e sono tornate all'auto parcheggiata in strada, nel timore di incrociare il molestatore. Una forma di molestia e violenza psicologica che la legge purtroppo non aiuta più a contrastare: gli atti contrari alla pubblica decenza sono soggetti solo a una sanzione amministrativa, tranne quelli commessi in presenza di minorenni.