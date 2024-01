Un violento incidente stradale si è registrato nella serata di ieri in strada Litoranea, non lontano dall'incrocio con via Casalina, nella zona del litorale alle porte di Borgo Sabotino. In circostanze ancora al vaglio delle forze di polizia, due automobili sono entrate in collisione tra loro in prossimità dell'accesso a un consorzio residenziale. In seguito al violento impatto una delle vetture è poi finita fuori strada, ribaltandosi su un fianco. Con i soccorritori del pronto intervento sanitario sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco: tre le persone ferite che hanno richiesto il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, di Latina una con l'urgenza riservata ai codici rossi, due in codice giallo. Per i primi accertamenti sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante.