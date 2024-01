E' finito in arresto per mano dei carabinieri con l'accusa di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, un cittadino indiano classe 2000 in Italia senza fissa dimora. L'uomo, dopo essersi introdotto all'interno di un'autovettura in sosta a Pontinia, ha tentato di rubare gli oggetti al suo interno, non riuscendoci dopo l'arrivo immediato dei carabinieri.



Il malfattore, alla vista dei militari si dava precipitosamente alla fuga, ma veniva prontamente fermato e arrestato. Lo celebrazione per il rito direttissimo è previsto nella giornata odierna.