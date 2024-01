Nel corso della mattinata di ieri i Carabinieri del NOR, a conclusione di mirati accertamenti esperiti unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza una donna classe 1996 del capoluogo, attualmente sottoposta agli arresti domiciliari per aver falsamente attestato il possesso di requisiti necessari per la percezione del sussidio del reddito di inclusione e un uomo classe 1995 sempre di Latina, per aver omesso di comunicare, in qualità di componente di nucleo familiare, la propria posizione giuridica, percependo le somme erogate.