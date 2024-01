È venuto a mancare quest'oggi, all'età di 93 anni, l'ex sindaco Amedeo Leone. Originario di Fano Adriano (TE), da ragazzo si trasferì a Cisterna dove il fratello era amministratore nell'azienda di Attilio Sbardella. Frequentò l'istituto magistrale di Velletri diplomandosi nel 1949 e incontrando Maria Grazia Gabrielli con la quale si sposò nel 1959.

Iniziata nel 1950 la carriera di insegnante, 4 anni dopo divenne di ruolo e dal '55 insegnò a Cisterna ininterrottamente per 25 anni formando allo studio molte centinaia di concittadini oggi adulti e con altrettanti brillanti carriere in vari settori.

È stato segretario del 1° Circolo Didattico di Cisterna, comprendente anche Aprilia, fino al 1990 quando andò in pensione. Nell'ambito della scuola è stato presidente del patronato scolastico delle scuole di Cisterna, presidente del Consorzio dei patronati scolastici della provincia di Latina, e per vari anni ha ricoperto la carica di segretario provinciale nel sindacato provinciale della scuola elementare.



Contemporaneamente alla carriera scolastica, coltivò la passione per la politica e l'impegno per la città.

Eletto per la prima volta in Consiglio nel 1960, ininterrottamente fino al 1985 ricoprì vari incarichi tra cui assessore ai Lavori pubblici e alla Pubblica istruzione e sindaco dal 1972 al 1975.

Numerose sono le opere e iniziative amministrative per Cisterna che l'hanno visto impegnato durante i suoi incarichi insieme a Dante Monda, Felice Paliani, Ezio Comparini ed altri, come gli edifici scolastici di Borgo Flora, Cerciabella, Giovanni Cena, Isolabella, Le Castella, 17 Rubbia, Prato Cesarino. Inoltre la nascita della zona industriale e del quartiere San Valentino che oggi conta oltre 8mila abitanti ed è fornita di molti servizi.

Dal 1986 al 1995 è stato assessore ai Lavori pubblici e vice presidente della Provincia di Latina.

«Amedeo Leone – afferma il sindaco Valentino Mantini – ha rappresentato un capitolo importante della storia cisternese, quello della sua rinascita socio-economica e sviluppo infrastrutturale, occupazionale, abitativo e scolastico. A nome della giunta, del consiglio e dei dipendenti comunali esprimo un sentito cordoglio ai familiari tutti».

Domani alle ore 15.30 si terranno i funerali presso la Chiesa San Francesco di Cisterna di Latina.