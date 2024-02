Nessun commento, nessun elemento trapela dal Comando dell'Arma di via Tiberio i cui militari stanno cercando di chiarire quanto avvenuto lunedì in serata in pieno centro. Qualcuno ha esploso dei colpi di pistola contro un Porsche Cayenne parcheggiato tra via Lombardia e via Puccini, a pochi metri dalla strada principale della città, via dei Lauri. Chi ha sparato ha quindi agito non solo in pieno centro, ma anche ad un orario in cui la città è ancora particolarmente attiva, non erano infatti ancora le 21. Forse ha esploso i colpi di pistola da un veicolo, il che potrebbe giustificare il ritrovamento di forse appena un solo bossolo (a meno che non abbia usato un revolver, gli altri bossoli esplosi potrebbero essere rimasti nella vettura) e di una ogiva nella ruota anteriore destra. Ma è sul numero dei colpi esplosi che si sta probabilmente incentrando parte delle indagini. Potrebbero infatti essere più di tre. La vettura ha due evidenti colpi di pistola nella parte bassa del parabrezza, in posizione centrale, una pallottola invece è penetrata nel cofano e quindi nella zona del motore. Ma in zona, sebbene più di qualcuno avrebbe riferito agli investigatori di aver scambiato quei colpi per dei fuochi di artificio, dei "mortaretti", non sono tutti concordi nel dire che fossero solo tre. Potrebbero essere stati quindi di più, forse cinque i colpi sparati.

Dal Comando del Reparto territoriale sul punto non confermano né negano. Un semplice e quasi irritante "no comment" che arriva a margine di un vertice tenutosi ieri mattina proprio in via Tiberio con il Comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Christian Angelillo con il tenente colonnello Paolo Guida e gli uomini del Radiomobile. Non è dato sapere l'oggetto del summit, ma è chiaro che gli ultimi due fatti di cronaca abbiano acceso i riflettori sulla città. Ventiquattro ore prima degli spari infatti, a poche decine di metri di distanza, qualcuno aveva lanciato una bottiglia colma di liquido infiammabile contro la serranda e la vetrata dello studio di un personal trainer causando per fortuna pochi danni. Un gesto che non ha, quasi certamente, alcun legame con quanto avvenuto la sera dopo, ma che contribuisce a rendere seria e delicata la situazione ad Aprilia. In entrambi i casi saranno fondamentali per il lavoro degli investigatori, gli elementi di prova che potranno arrivare dalle immagini delle telecamere. Siamo in pieno centro ad Aprilia e anche se su entrambi i luoghi non vi siano sistemi di videosorveglianza diretti, ve ne sono a poche decine di metri, in tutte le direzioni. L'altro elemento fondamentale poi, è capire il movente degli spari. Di chi è il Porsche, chi lo aveva in uso, chi può avere con lui uno screzio tale da giustificare - se possibile - un atto intimidatorio del genere? Tutti dubbi a cui i Carabinieri devono rispondere.