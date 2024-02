A Gaeta, nel corso delle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in via Indipendenza, dove era stato segnalato un incendio che aveva interessato alcuni cassonetti della raccolta della carta posizionati nelle immediate adiacenze di un supermercato della zona.

Intervenuti sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche alcune unità dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti in brevissimo tempo a domare le fiamme e scongiurare che l'incendio potesse raggiungere dimensioni tali da mettere in pericolo i residenti che abitavano negli appartamenti limitrofi.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri volte a comprendere le cause dell'incendio.