Un quarantaseienne di Minturno, F. R., è rimasto seriamente ferito in seguito ad una caduta da un'altezza di circa cinque metri, avvenuta a Formia, dove erano in corso dei lavori edili.

L'uomo che lavora nella ditta di famiglia è stato accompagnato prima al pronto soccorso del Dono Svizzero di Formia, ma considerate le sue condizioni, i sanitari del nosocomio pontino hanno deciso il trasferimento all'ospedale San Camillo di Roma, dove è in attesa di un intervento chirurgico.

Infatti nella caduta l'uomo ha riportato serie ferite e fratture, che necessitano di un'operazione. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto in via Unità d'Italia, dove è ubicata una struttura interessata da lavori di ristrutturazione. Improvvisamente l'uomo è precipitato, riportando serie lesioni, pur se va precisato che non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente si sono portati i carabinieri della Compagnia di Formia, per i rilievi del caso.

Molto apprezzata è l'attività della ditta di famiglia, che da tanti anni si occupa di interventi edilizi. Lo sfortunato protagonista dell'incidente, qualche anno fa, fu coinvolto in un grave incidente stradale a Scauri, in seguito al quale dovette sottoporsi ad una serie di cure.