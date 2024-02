Nella giornata di ieri mercoledì 31 gennaio a Maenza, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 54 residente a Latina.

I militari, da accertamenti eseguiti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Maenza, avevano appurato che il 70enne aveva realizzato sul suo terreno (un uliveto), un manufatto di civile abitazione per mq 153 circa circondato da ampio giardino in assenza del previsto titolo concessorio.

L'opera in questione, che non è stata sottoposta a sequestro poiché già terminata ed abitata, ha un valore complessivo di euro 200.000,00.