E' slittata al 29 febbraio l'udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Latina Laura Morselli nei confronti dell'ex insegnante di religione e diacono, accusato di violenza sessuale nei confronti di alcuni studenti del Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina. L'insegnante dallo scorso luglio è agli arresti domiciliari in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese su richiesta del Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza. Nell'udienza di oggi alcune parti offese assistite dall'avvocato Nicodemo Gentile hanno chiesto di costituirsi parte civile nell'udienza.

Anche la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Monica Sansoni ha chiesto di costituirsi parte civile. <E' una ferita aperta nel tessuto sociale, quello che è accaduto - ha detto all'uscita dal Tribunale l'avvocato Gentile - è avvenuto in un ambiente protettivo come quello della scuola. E' una vicenda molto triste, i giovani molto fragili sono stati oggetto di attenzioni che li hanno disorientati. Era un predatore ossessivo>. Il legale delle parti offese ha chiamato in causa la Diocesi come responsabile civile. <Ha attestato che l'imputato aveva le qualità morali per fare l'insegnante>. La Garante per l'Infanzia ha detto: <Ho fiducia nella magistratura e nel lavoro che stiamo portando avanti, restiamo al fianco dei ragazzi>. Sono due le ordinanze cautelari che erano state notificate all'imputato: una lo scorso luglio e l'altra a settembre. Oltre ad aver molestato alcuni studenti, l'ex diacono ha abusato sessuale -secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Latina - anche di alcuni minori, tra cui un ragazzino figlio di amici di famiglia. La vicenda era venuta alla luce un anno fa.