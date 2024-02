Un incendio è divampato mercoledì sera, poco prima di mezzanotte a Latina in un cassonetto che si trova in via Isonzo, all'altezza della traversa di via Siciolante, a poca distanza dal centro cittadino.

Sono stati alcuni residenti della zona quando hanno visto le fiamme e il fumo, a dare l'allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti e nel giro di pochi istanti hanno domato l'incendio.

Non è escluso che il rogo sia di origine dolosa. L'ipotesi che qualcuno possa aver appiccato il fuoco al contenitore della spazzatura. Nella zona più volte i cassonetti della spazzatura colmi di rifiuti sono saliti alla ribalta per la pessima abitudine di alcuni cittadini, chiamati i pendolari dei rifiuti o i furbetti dei rifiuti che preferiscono non fare la raccolta differenziata e scaricano la spazzatura in quel cassonetto. I rifiuti nel fine settimana invadono anche il marciapiede.