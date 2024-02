Incidente tra moto e auto in via Carroceto ad Aprilia, ferito un minorenne. Lo scontro si è verificato intorno alle 13.30 nel quartiere Gattone e ha coinvolto una Suzuki 125 con in sella un 17enne e una Toyota Yaris guidata da un uomo con a bordo anche una donna. I due mezzi procedevano sulla stessa corsia, in direzione Isole, quando per cause ancora da accertare si sono scontrati: nell'impatto il giovane sulla moto è caduto a terra e per questo è stato necessario l'intervento dell'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ragazzo e poi lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Città di Aprilia" per accertamenti, il 17enne ha riportato delle ferite me le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo del'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro. A seguito dello scontro alcuni detriti si sono sparsi in mezzo alla strada e perciò sul posto è stata chiamata una squadra della Damacar, ditta specializzata nel soccorso e nel ripristino del manto stradale che ha provveduto alla pulizia.