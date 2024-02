L'azione è stata studiata nei minimi dettagli. E' stata velocissima, quasi da record. Tre donne sono entrate nella farmacia Calabresi di via Romagnoli a Latina alle porte del capoluogo pontino, sul lungo rettilineo che porta verso Borgo Piave.



Una delle tre è andata al bancone con una scusa e ha cercato di distrarre una dipendente. Il suo modo di fare è stato molto convincente, le altre due complici con grande disinvoltura hanno iniziato a girare attorno ad uno scaffale dove erano esposti prodotti per il corpo della Vichy.



E' stato un attimo e la banda ha preso con grandissima disinvoltura, quasi mille euro di refurtiva per poi andare via e scappare - senza destare troppo nell'occhio - a bordo di un'auto con un complice, si tratta di un uomo. La vettura aveva il motore acceso.

Tutta la sequenza è durata meno di un minuto: poco più di venti secondi. Il tempo di entrare, rubare e scappare su una Ford che si è diretta verso la zona nord del capoluogo in direzione di Borgo Piave.