È lì da tanti anni, abitata, eppure risulta assolutamente fuori norma rispetto alle attuali leggi in materia di costruzione di edifici abitativi.

È il caso di una villetta con tanto di depandance su un terreno in località Farneto. Ad accorgersi che l'abitazione risulta totalmente priva di ogni concessione autorizzativa sono stati i Carabinieri della locale Stazione evidentemente a seguito di una segnalazione. Ad un approfondimento documentale infatti, i Militari dell'Arma guidati dal Luogotenente Andrea Rossi, hanno potuto appurare l'assenza dei certificati richiesti, compresi quelli attestanti la tenuta idrogeologica e sismica dell'abitazione che, vista la sua posizione, potrebbe essere a rischio e rappresentare un pericolo per i suoi stessi abitanti.

Per questo, a conclusione degli accertamenti di routine, hanno deferito in stato di libertà il proprietario, un uomo di Maenza che risulta però residente a Latina.