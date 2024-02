La settima alternativa viene sospesa dopo un giorno, scatta la protesta degli studenti del liceo Meucci. Centinaia di ragazze e ragazzi questa mattina non sono entrati in classe, stazionando nel piazzale d'ingresso della scuola superiore per contestare la decisione. "Abbiamo deciso di organizzare una protesta pacifica perché vogliamo conoscere i motivi della sospensione, ieri non ci sono stati comunicati - spiegano i rappresentanti d'istituto - mentre oggi la dirigente scolastica ci ha detto che ha preso questa decisione per motivi di sicurezza, non entrando però nello specifico.

L'obiettivo, ci teniamo a precisarlo, non è riottenere la congestione. Vogliamo però conoscere i motivi reali che hanno portato allo stop perché su questa settimana alternativa ci abbiamo lavorato tanto, in particolare gli studenti organizzando diversi corsi".