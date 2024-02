Nel corso della mattinata di ieri, I Carabinieri dipendenti N.O.R. – Sezione radiomobile, unitamente ai militari dipendenti della Stazione Carabinieri di Borgo Podgora, traevano in arresto per il reato di furto aggravato in concorso 4 cittadini rumenti di cui 3 donne rispettivamente classe 88, 98 e 2000 e un uomo classe 88 tutti disoccupati econ precedent di Polizia.

I predetti, tutti domiciliati a Roma presso un noto campo nomadi, dopo essere entrati all'interno di una farmacia, asportavano prodotti cosmetici per il valore di 914 euro .

Successivamente si recavano all'interno di un vicino supermercato ove asportavano vari prodotti (miele, shampoo e deodoranti) per un valore di 408 euro ed infine presso un altro supermercato delle vicinanze questa volta asportando generi alimentary per un valore complessivo di 120 euro.

Dopo l'ennesimo colpo I Carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte, all'uscita di quest'ultimo esercizio commerciale li rintracciavano traendoli in arresto. Le merci sono state tutte recuperate e riconsegnate agli aventi diritto. Si tratta di una banda "trasfertista" nei cui confronti I Carabinieri stanno accertando se si sia resa responsabile di analoghi episodi.