Nel pomeriggio di ieri, a Sonnino, i Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, hanno tratto in arresto un cittadino classe 68 residente a Terracina, dovendo espiare la pena residua di anni 5 mesi 2 e giorni 26 di reclusione ed euro 2.000 di multa.

L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Latina.

I fatti risalgono al 4 novembre del 2019. In quella circostanza l'interessato era stato arrestato per il reato di stalking, rapina e lesioni, nel parcheggio di un supermercato di Terracina consumato in pregiudizio della compagna alla quale sottraeva il telefono. Nella circostanza la minacciava di diffondere in rete alcuni filmati che li ritraevano in atteggiamenti intimi. In ordine a quest'ultimo capo di imputazione la competente A.G. non ha ritenuto doversi procedere.