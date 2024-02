Botta e risposta tra la parte civile che assiste le vittime dell'ex insegnante di religione accusato di violenza sessuale e la Diocesi di Latina. L'avvocato Nicodemo Gentile che rappresenta alcune parti offese, ha chiesto che venga citata come responsabile civile la Diocesi.

Al termine dell'udienza preliminare che si era svolta in Tribunale dal gup Laura Morselli, il legale aveva dichiarato: «La Diocesi di Latina verrà chiamata in causa per responsabilità civile, visto che ha attestato le qualità morali e teologiche dell'imputato. Questa persona insegnava religione dal 2020 - ha dichiarato il legale - già dal 2022 si erano manifestate delle problematiche, su cui molti hanno taciuto pur sapendo», ha sostenuto. E' arrivata la replica della Diocesi di Latina che in una nota firmata dal Direttore dell'Ufficio per le comunicazioni sociali Remigio Russo scrive: «Quanto affermato

a carico della Diocesi è del tutto infondato, come potrà essere dimostrato nelle sedi proprie del procedimento. Si rinnova la piena vicinanza alle vittime e alle famiglie e si esprime piena fiducia nell'operato della magistratura». L'udienza preliminare riprende il 29 febbraio.