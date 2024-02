Poco più di un mese. Il cuore di Salvatore Terrusa ha lottato strenuamente nel reparto ri Terapia intensiva dell'ospedale di Velletri dove era arrivato il 23 dicembre scorso in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma che indagano sui fatti, Salvatore, 51 anni, sarebbe stato brutalmente aggredito nei pressi della sua abitazione. Picchiato a sangue, forse non solo a pugni e calci. Ridotto in fin di vita senza, al momento, un movente.

Da quel pomeriggio il 51enne è stato ricoverato, sottoposto ad alcuni interventi. Ha lottato e con lui i medici dell'ospedale che hanno tentato l'impossibile per cercare di strapparlo al triste destino che, invece, lo ha colto lo scorso 21 gennaio. Salvatore infatti è morto alcuni giorni fa. A seguito del decesso, la Procura presso il Tribunale di Velletri che già indagava sui fatti insieme ai militari dell'Arma, ma per una ipotesi di reato che prevedeva lesioni gravissime, oggi ha dovuto riformulare l'ipotesi di accusa in omicidio. Per questo nei giorni scorsi ha disposto e fatto eseguire una serie di accertamenti, compreso quello da parte del medico legale che, attraverso l'autopsia, dovrà mettere nero su bianco la causa del decesso e l'eventuale collegamento diretto con il brutale pestaggio. Al momento si tratta di un delitto senza sospetti. Da Velletri infatti, non giungono notizie su presunti sospetti. Si cercano forse due soggetti visto che il corpo della vittima presenterebbe contusioni inferte e causate probabilmente da più di una persona. Ma oltre a ciò non è dato sapere altro.

La comunità potrà dargli l'ultimo saluto lunedì mattina, alle 11, quando il feretro sarà accolto nella Cattedrale di San Clemente per i funerali. La famiglia ha chiesto a chi fosse interessato a fare un gesto in sua memoria, di non acquistare fiori, ma di fare opere di carità e bene in suo nome. Salvatore lascia un figlio, e a lui l'autorità giudiziaria dovrà dare delle risposte: perché è morto? Chi è stato a pestarlo a morte? Gli inquirenti stanno da un mese passando la vita della vittima al setaccio in cerca di un qualche elemento che possa indirizzare le indagini. Si cercano possibili contrasti, rapporti tesi, ma si scava in ogni direzione.

Quella tra Natale e Capodanno è stata una settimana che ha registrato anche altri episodi di cronaca molto gravi. Oltre al barbaro pestaggio di Salvatore Terrusa del 23 dicembre, alle porte della città, un uomo è stato aggredito da due soggetti, padre e figlio secondo la Procura di Velletri che li ha identificati e che lo hanno ferito al petto con un coltello, forse portato dalla stessa vittima che si sarebbe presentata al bar di uno dei due soggetti. Per sua fortuna le ferite riportate non erano gravi, e dopo medicazioni e punti, la vittima è stata dimessa con poco meno di un mese di prognosi.

Qualche giorno dopo i Carabinieri hanno identificato i presunti responsabili.