«Se te acchiappo io non te lascio manco un osso sano. Te crepo». E' questa una delle pesantissime minacce rivolte da un uomo di origine algerina, nei confronti dell'ex moglie una donna di Latina che lo ha denunciato per atti persecutori. Nei confronti del presunto responsabile, il gup ha disposto - al termine della camera di consiglio - il rinvio a giudizio e il processo inizierà a giugno. I fatti contestati dalla Procura sono andati avanti dal settembre del 2022 fino al marzo del 2023: per sei mesi la parte offesa ha visto l'inferno. Per lei è stato un vero e proprio incubo. L'inchiesta che aveva portato ad indagare l'uomo, un algerino di 55 anni, era stata condotta dal pubblico ministero Martina Taglione, titolare del fascicolo sulla scorta della denuncia presentata dalla parte offesa.

Come è emerso agli atti dell'inchiesta l'uomo non accettava la fine della relazione con la sua ex e l'allontanamento dalla casa familiare di sua moglie e della figlia minore. In questo modo ha ingenerato nelle parti offese un forte stato di ansia e di paura oltre che un timore fondato per la propria incolumità. Nel capo di imputazione il magistrato inquirente ha osservato come la parte offesa sia stata minacciata di morte e l'ossessione dell'uomo era senza limiti. Ha controllato costantemente i suoi movimenti e le ha inviato messaggi dal contenuto inquietante. «Te trovo, io domani vengo con la cravatta sai che significa, che te mando in sala di rianimazione». Nei confronti dell'imputato era stata contestata anche una recidiva. Dopo la denuncia l'uomo era stato sottoposto ad una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Latina, come il divieto di avvicinamento che in un secondo momento era stato revocato. La parte offesa era stata messa in una struttura protetta per un certo periodo di tempo per tutelare la sua incolumità. Ieri al termine dell'udienza preliminare il gup Giorgia Paolini ha accolto la richiesta formulata dalla Procura e dal pm Daria Monsurrò che ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell'uomo. La donna si è costituita parte civile ed è assistita dall'avvocato Valentina Macor, mentre l'imputato è rappresentato dall'avvocato Giovanni Codastefano. La prima udienza del processo è fissata per il 3 giugno davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina. Quello di ieri è l'ennesimo procedimento penale per violenza sulle donne che finisce in Tribunale.