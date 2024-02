I carabinieri della Tenenza di Fondi lo hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di porto abusivo d'arma, minaccia aggravata e atti persecutori. Di questo dovrà rispondere un 60enne residente nella città della piana che è finito in manette nella giornata di giovedì, come reso noto dal Comando provinciale dell'Arma.

L'uomo, armato di una pistola scacciacani con tappo rosso, all'esterno di un bar della città, ha minacciato di morte la barista di 41 anni, anche lei residente a Fondi. L'immediato intervento dei militari della Tenenza locale insieme ai colleghi della Stazione di Monte San Biagio, allertati dalla donna e da altri avventori, ha consentito di fermare l'uomo che è stato sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare.

Un controllo approfondito che ha consentito ai carabinieri di trovare la pistola scacciacani munita di tappo rosso; 26 cartucce a salve calibro 8; una mazza da baseball della lunghezza di 36 centimetri; un nunchaku. "L'episodio - hanno aggiunto dal Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri - è risultato essere l'ennesimo di altri mai denunciati dalla parte offesa". Le armi sono state sottoposte a sequestro e l'uomo sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto.