Intervento chirurgico riuscito e guarigione in sessanta giorni. Fortunatamente giungono notizie positive dall'ospedale San Camillo di Roma, dove da mercoledì scorso è ricoverato il quarantaseienne di Minturno, vittima di una caduta da un'altezza di circa cinque metri. L'episodio, che come riportato nei giorni scorsi si è verificato in via Unità d'Italia a Formia, non è riconducibile ad attività lavorativa, come hanno poi accertato i carabinieri della Compagnia di Formia. Infatti non c'è alcuna inchiesta, né indagine in corso, in quanto l'uomo sarebbe caduto accidentalmente mentre stava controllando da un appezzamento di terreno privato, come stavano procedendo i lavori edili effettuati dalla ditta di famiglia in una struttura confinante. La vittima non si è avveduta che sotto la vegetazione c'era il vuoto e così è precipitato, riportando fratture e ferite varie agli arti inferiori. Dopo oltre ventiquattro ore di attesa i sanitari del nosocomio romano lo hanno sottoposto ad intervento chirurgico, che è perfettamente riuscito.

La notizia dell'incidente accaduto a F.R. ha destato profonda preoccupazione nella comunità minturnese, in considerazione di un altro incidente, in quell'occasione stradale, in cui fu coinvolto il quarantaseienne.