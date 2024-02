Il 1 febbraio, a Gaeta, i Carabinieri della locale Tenenza, a seguito di mirata e immediata attività di indagine, identificava e deferiva in stato di libertà l'autore del danneggiamento posto in essere intorno alle ore 05:30 odierne all'indirizzo della vetrata di un noto locale commerciale del tipo bar ubicato nel comune di Gaeta.

L'uomo classe 59 e residente a Gaeta, già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi penali, veniva individuato grazie ad una serie di accertamenti posti in essere dai Carabinieri di Gaeta, anche grazie all'ausilio dei vari sistemi di videosorveglianza presenti in città, che hanno permesso così di individuarlo in tempi brevi e ad arrestare la propria condotta criminosa. Il reo, deferito alla competente A.G., ora rischia anche una misura di prevenzione personale volta a un ridimensionamento delle proprie condotte illecite tenute con continuità nel tempo ed accertate dal personale dell'Arma.