Bisognerà attendere l'ok da parte dell'autorità giudiziaria per conoscere la data dei funerali di Gianfranco Cologgi, il 53enne di Aprilia deceduto in un terribile incidente lungo al A13, in provincia di Forlì - Cesena, ma è già stato deciso che la cerimonia si terrà presso la chiesa della parrocchia di San Pietro e Paolo dove la comunità si stringerà attorno alla famiglia del 53enne, alla moglie, alle figlie. Gianfranco stava guidando un mezzo pesante carico di materiali plastici quando per cause ancora da chiarire è finito contro le barriere laterali che hanno ceduto e non hanno impedito il volo di 40 metri nel burrone.