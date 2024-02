Lei aveva deciso di interrompere la relazione virtuale durata tre anni, e lui per vendetta ha creato un falso profilo sia su Facebook che Instagram mettendo le foto nude della sua ex (che in precedenza lei aveva mandato), con il relativo numero di telefono. Un giovane pontino di 29 anni è accusato di revenge porn e sostituzione di persona.

I fatti sono avvenuti fino al 2019 quando la ragazza - residente in provincia di Cosenza - ha deciso di interrompere la relazione a distanza nata sul web. I due giovani - in base a quanto è emerso - non si erano mai visti dal vivo, la storia oltre che a distanza era stata soltanto virtuale. L'imputato - secondo quanto ipotizzato - si è vendicato pubblicando foto intime della sua ex inviandole ad un parente. Dopo le indagini condotte dal pm Daria Monsurrò e dalla Polizia Postale, il presunto responsabile è stato individuato e ora è sotto processo. Deve rispondere di stalking e di sostituzione di persona.

A giugno la prima udienza in Tribunale a Latina dal giudice Enrica Villani quando sarà ascoltata la parte offesa.