La Procura di Latina ha chiesto l'archiviazione in merito all'inchiesta relativa alla morte di Francesco Mansutti, 26 anni, vittima di un terribile incidente sul lavoro avvenuto quasi un anno fa nel marzo del 2023 nell'azienda di famiglia sull'Appia, tra Cisterna e Latina. Il ragazzo era stato travolto da un «merlo», un mezzo condotto da un dipendente dell'azienda ed era morto sul colpo nonostante ogni tentativo di salvarlo da parte dei soccorritori.

Sulla scorta dell'elaborato peritale, gli inquirenti - coordinati dal pubblico ministero Giuseppe Miliano - non hanno ravvisato i margini per andare a processo. Nelle pieghe dell'inchiesta era stata disposta una consulenza eseguita sul «merlo», si chiama così il mezzo finito sotto sequestro che ha ucciso la vittima. Era stato l'ingegner Calcagnini ad eseguire l'esame e ad arrivare ad una conclusione: non sono emersi profili di responsabilità nei confronti dell'indagato, difeso dall'avvocato Alfonso Donnarumma