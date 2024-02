Avrebbe dovuto essere una giornata vissuta all'insegna della spensieratezza e dell'apprendimento empirico attraverso la conoscenza dei siti da visitare per gli alunni dell'istituto comprensivo di Itri in gita scolastica a Napoli per recarsi a visitare, tra le altre tappe, lo storico teatro San Carlo, fondato nel 1737 e, oggi, il più antico teatro d'opera del mondo a essere tuttora attivo, famoso anche per essere il primo teatro italiano ad aver istituito una scuola per la danza; tra l'altro ha anticipato di 41 anni il Teatro alla Scala di Milano e di 55 anni il Teatro La Fenice di Venezia.

Purtroppo per l'allegra compagnia, durante un controllo sulla tangenziale da parte della polizia stradale di Fuorigrotta, è stato infatti accertato che il mezzo era sprovvisto della revisione periodica. A causa di questa carenza tecnica, il conducente dell'autobus è stato il destinatario di una multa per l'omessa revisione, scaduta di validità a ottobre dello scorso anno, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

La scolaresca e i docenti accompagnatori, invece, sono stati costretti ad interrompere momentaneamente il viaggio attendendo all'interno di un'area di servizio un altro autobus della stessa ditta per il raggiungimento della meta prefissata per la loro gita. Insomma una lezione anche di educazione civica relativamente agli obblighi di controllo dei veicoli, nell'ambito di una gita scolastica di istruzione.