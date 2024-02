Il trauma toracico e soprattutto quello cranico erano decisamente gravi. Quando l'81enne apriliano Armando Tosi è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, i medici hanno capito subito che le sue condizioni erano disperate. E' scattata la macchina dell'emergenza, ma poco dopo, ci si è resi conto che in particolare il trauma riportato in quella che sembra una caduta, era davvero troppo grave anche per effettuare un disperato intervento chirurgico. L'81enne è stato quindi ricoverato nel Reparto di Rianimazione diretto dal dottor Carmine Cosentino, e alla famiglia l'altra notte è stato chiesto di prendere in considerazione la possibilità di donare gli organi visto il quadro clinico disperato. E la famiglia ha dato il proprio assenso. E' stato quindi sottoposto all'espianto e qualcuno in attesa riceverà il suo fegato e potrà riappropriarsi della propria vita. Ecco l'ultimo gesto di generosità deciso dai suoi familiari, del pensionato apriliano. Al momento non è dato sapere cosa abbia causato le lesioni così gravi, si ipotizza una grave caduta, magari da una scala, da una altezza non di pochi centimetri, forse anche una impalcatura. Saranno probabilmente i Carabinieri di Aprilia a verificare e accertare i fatti per quello che sembra a tutti gli effetti un incidente domestico, una tragedia.