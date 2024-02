E' accaduto di nuovo. Nelle scorse ore, un detenuto psichiatrico ha tentato di strangolare un agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere Lazzaria di Velletri. A darne notizia è stato, nella giornata di ieri, il segretario regionale Uspp Lazio Daniele Nicastrini: «Si tratta di un detenuto che già in passato è rimasto coinvolto in atti simili; nell'ultimo caso ha tentato di strangolare un agente, salvato dai colleghi e costretto alle cure mediche con una prognosi di 15 giorni».

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì e si tratta dell'ennesimo atto di violenza e aggressione che colpisce la Polizia Penitenziaria di stanza a Velletri, chiamata a svolgere servizio con soggetti psichiatrici ristretti presso la casa circondariale Lazzaria, dove è presente un reparto specifico. Lo scorso giugno, un altro detenuto, il 27enne romano Federico Brunetti, con problemi psichici, aveva aggredito e ucciso un uomo di origini brasiliane e da anni a Sezze, il 43enne Marcos Schinco, all'epoca dei fatti suo compagno di cella. Subito dopo, il giovane aveva provato a togliersi la vita, prima di essere trasferito nel carcere Vallette di Torino.

«La situazione del carcere di Velletri – conclude Nicastrini - l'abbiamo già rappresentata in altri comunicati e siamo pronti a ribadirle ai vertici dell'amministrazione penitenziaria. Ai colleghi feriti, mandiamo gli auguri per una pronta guarigione».