Un furto grave e crudele subìto a Gaeta la notte di Capodanno. Un'esperienza traumatica, che segna a livello psicologico e che continua a far male. Una famiglia ha deciso di raccontare questa storia «perché, trascorso un primo periodo di completo sconforto e disorientamento, seppure rimanga tanta delusione e dolore, crediamo fortemente che sia importante offrire uno spunto di riflessione, di condivisione, anche di forza per migliorare la realtà e la società che tutti noi viviamo».

La vicenda si è consumata durante la notte di Capodanno, quando insieme ai fuochi e ai festeggiamenti, in una abitazione della città situata in un quartiere residenziale molto popolato e apparentemente tranquillo (vicino a scuole, attività commerciali, comunità parrocchiali) un'abitazione è stata presa di mira da alcuni malviventi che sono entrati in azione.

«Nella villetta a schiera in questione, con i vicini in casa a festeggiare l'arrivo del 2024, alcuni individui si sono introdotti "sradicando" una porta blindata particolarmente pesante, e in un arco di tempo certamente lungo hanno rovistato ovunque e messo a soqquadro ogni singolo ambiente, violando l'intimità di un'intera famiglia. Hanno portato via, nell'arco di alcune ore, tutto ciò che di prezioso era in casa: oro, gioielli e orologi costosi. Tutti regali ricevuti in 50 anni di vita e che al di là del valore rappresentavano ricordi di momenti di vissuto importanti. Hanno preso tutti i soldi regalati ai ragazzi a Natale e i loro salvadanai, portafogli, zaini e documenti vari. Ma non solo: hanno distrutto tutto ciò che è passato tra le loro mani, dalle buste contenenti le foto dei bambini, agli arredi, ai ricordi. Insomma hanno toccato ogni cosa presente in casa. Per compiere un'azione come questa, essi devono aver utilizzato di certo strumenti di notevole peso e efficacia, visto che hanno anche smurato una cassaforte rompendo con violenza un mobile che la nascondeva e un muro perimetrale. Insomma, un furto violento, una aggressività particolarmente spiccata. E anche una certa sicurezza di impunità, visto che per compiere un lavoro come questo devono aver fatto parecchio rumore ed utilizzato tanto tempo con disinvoltura, facilitati certamente dai rumori dei festeggiamenti del Capodanno».

La signora continua il racconto aggiungendo che al ritorno a casa, a dir poco sconvolti, hanno subito allertato le forze dell'ordine che quella sera hanno registrato i fatti e eseguito i rilievi del caso. I proprietari hanno cercato ripetutamente di trovare dei testimoni, qualcuno che avesse sentito o notato qualcosa, di verificare la notizia che avevano avuto di un drone che quella sera passava al di sopra dei palazzi della zona, insomma di aiutare le indagini che hanno immaginato si stessero svolgendo.

Ma nessuna delle loro azioni e tentativi è andato a buon fine. «A tingere ancora di più di oscurità e tristezza questa vicenda, ripetiamo dai tratti particolari, aggiungiamo un senso di forte solitudine e frustrazione nei protagonisti, oltre al dolore per quanto accaduto. Sì, sentirsi soli, abbandonati, senza ascolto, senza solidarietà».