Una serie di ferite da taglio, per fortuna non gravi e non penetranti, sulle braccia, sulle mani e sulle gambe. La lesione più grave, quella che ha spinto i medici a disporre anche un intervento chirurgico urgente, è quella che il 39enne immigrato ha riportato alla milza, forse a causa di un calcio o di un colpo con un corpo contundente.

E' quanto avvenuto ieri notte davanti alle Poste centrali di Aprilia, in largo Marconi, dove gruppi di giovani e meno giovane usano ritrovarsi anche fino a tarda notte. E proprio in questi gruppi si cercano non solo testimoni, ma anche autori della brutale aggressione. Una mano agli investigatori dei carabinieri di via Tiberio, potrebbe arrivare dalle telecamere presenti proprio in piazza e lungo la strada principale della città. Il sospetto è che al ferimento della vittima possano aver contribuito diversi soggetti. Al momento non risultano persone denunciate o fermate né è possibile andare oltre alle supposizioni sul probabile movente della lite che ha portato al ferimento dell'uomo.