Tra le bancarelle del mercatino della memoria ieri mattina sono comparsi in vendita alcuni accessori della Polizia di Stato, una serie di caschi protettivi utilizzati per i servizi di ordine pubblico che uno degli ambulanti aveva rimediato ed esposto, certamente in buona fede, ma attirando l'attenzione di qualche occhio esperto. In seguito a una segnalazione alla sala operativa della Questura, infatti, è scattato l'intervento delle pattuglie della Squadra Volante, concluso col sequestro degli elmetti e l'identificazione del venditore per le valutazioni del caso.



La disputa sulla possibilità di utilizzare e vendere indumenti e accessori dotati degli stemmi delle forze dell'ordine si trascina da tempo. Di certo è vietato l'utilizzo in pubblico per i non appartenenti ai corpi di polizia, ma in questo caso il problema sembra essere un altro. Nello specifico, i caschi trovati in una delle bancarelle del mercatino che si svolge ogni prima domenica del mese, non sono una fedele riproduzione di quelli in uso agli agenti, ma sono proprio quelli originali in dotazione alla Polizia di Stato.