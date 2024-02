Ha perso il controllo dell'auto in prossimità della curva e la vettura, una Smart Fortwo, è finita diritta nel fosso oltre la banchina, fermandosi su un fianco. È stato necessario l'intervento di un'ambulanza del pronto intervento sanitario per soccorrere e trasportare in ospedale una donna di 50 anni coinvolta in un incidente stradale stasera in via Piccarello. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale di Latina, intervenuta per I rilievi e gestione della viabilità.

Stando a una prima ricostruzione, la donna aveva appena lasciato lo svincolo della Pontina e ha perso il controllo della vettura all'altezza della prima curva di via Piccarello, diretta verso il centro città. In pronto soccorso la donna è stata trasportata con una serie di ferite al volto, in condizioni non gravi: gli agenti hanno disposto le analisi del caso per valutare le sue condizioni al momento del sinistro. Non sono mancati i disagi per la viabilità durante i rilievi e il recupero del mezzo.