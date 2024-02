Violenza in pieno centro e nelle ore pomeridiane. Vittima un giovane in auto fermato da un soggetto con la scusa di chiedere delle informazioni aggredito e derubato.

E' il padre della fidanzata della vittima a lanciare l'allarme, ma soprattutto a chiedere alla comunità e a chi possa aver assistito e possa avere qualche informazione magari utile ai Carabinieri di via Tiberio, di farsi avanti. «Volevo chiedere - scrive Dario in un post affidato a Facebook - a chiunque possa darci indicazioni circa un soggetto in bicicletta con forte accento spagnolo, probabilmente con un complice a piedi, che oggi pomeriggio in centro - sabato ndr - vicino Largo dello Sport, ha tramortito e poi derubato il ragazzo di mia figlia, che stava rientrando in macchina.

Lo ha fermato con la scusa di chiedere un'indicazione e successivamente lo ha tramortito con un violento pugno in testa che gli ha fatto perdere i sensi. Così ha potuto perpetrare il furto di un telefonino e un computer che aveva in macchina».