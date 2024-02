Continua la protesta al liceo Meucci di Aprilia. Anche questa mattina centinaia di studenti hanno deciso di non entrare in classe, questa volta non per un sit-in come accaduto venerdì, ma per organizzare all'esterno del liceo i corsi della settimana alternativa annullata dalla dirigenza dopo un giorno. Muniti di teli i ragazzi si sono seduti all'esterno per seguire le attività.

"Abbiamo scelto di organizzare la settimana alternativa all'esterno - spiegano i rappresentanti d'istituto degli studenti - per non disperdere il lavoro compiuto nelle settimane scorse e anche per rispetto nei confronti delle persone invitate a tenere i corsi, molti dei quali ex studenti, che avevano già preso un giorno di permesso al lavoro per partecipare. Chiaramente non è stato possibile proporre tutti i corsi in programma per l'assenza di corrente ma ci sembrava giusto lanciare un messaggio".