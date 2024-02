Un violento incidente stradale si è registrato domenica sera all'altezza del chilometro 74,5 della strada statale Pontina, nei pressi dello svincolo di Borgo Isonzo alle porte di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale del Distaccamento di Aprilia, intervenuta con l'ausilio delle pattuglie della Squadra Volante della Questura per la gestione della viabilità, due vetture sono entrate in collisione tra loro lungo la corsia nord. In seguito all'impatto con una vecchia Fiat Panda, un suv Porsche Cayenne è finito sul bordo della strada.

Tra le persone coinvolte, due sono rimaste ferite e hanno richiesto il trasporto in ospedale in codice rosso, mentre un dodicenne non ha subito particolari conseguenze.